Российские ВКС ликвидировали три дюжины боевиков в Сирии

Российские ВКС ликвидировали больше 30 боевиков в сирийском Идлибе

Российские ВКС ликвидировали больше 30 боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова передает «Интерфакс».

Удары, в результате которых погибли три дюжины боевиков, наносились в субботу, 11 ноября, по подземным укрытиям и лагерям подготовки. Уточняется, что под удары попали позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее в ноябре российская сторона сообщала об атаках «Джебхат ан-Нусры» на расположение сирийской и российской военных.