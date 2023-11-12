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00:35, 13 ноября 2023Мир

Российские ВКС ликвидировали три дюжины боевиков в Сирии

Российские ВКС ликвидировали больше 30 боевиков в сирийском Идлибе

Фото: Anas Alkharboutli/ dpa / Global Look Press

Российские ВКС ликвидировали больше 30 боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова передает «Интерфакс».

Удары, в результате которых погибли три дюжины боевиков, наносились в субботу, 11 ноября, по подземным укрытиям и лагерям подготовки. Уточняется, что под удары попали позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее в ноябре российская сторона сообщала об атаках «Джебхат ан-Нусры» на расположение сирийской и российской военных.

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      Марина Совина
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