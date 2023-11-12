Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на одном направлении

Минобороны: на купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ

Российские военнослужащие отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения «Западной» группировки войск отбросили противника в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области.

В результате противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

