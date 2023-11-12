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14:02, 12 ноября 2023Мир

Украине предрекли изменение военной помощи со стороны США

Политолог Коньков: Украину ожидает изменение военной помощи со стороны США

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

Украину ожидает изменение военной помощи со стороны США. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

Политолог отметил, что дискуссия о прекращении военной помощи в США идет весьма активно.

«Другое дело, что основные политические силы, которые сейчас обладают властью, заинтересованы в сохранении действующего режима поддержки Украины. Они понимают, что это существенная роль для тех интересов, которые они видят в нашем регионе. Тем не менее здравомыслящие интересы обсуждаются все активнее», — заявил Коньков.

Инициатива, которая озвучена в Палате представителей, является выражением той здравомыслящей части американского общества

Александр Коньковполитолог

При этом, по словам специалиста, полное прекращение военной помощи Украине пока не предполагается.

«Президент США Джо Байден ни в коем случае на это не пойдет. Но то, что на продолжение торга такого рода заявления сказываются, об этом можно говорить с полной уверенностью. Какие-то уступки со стороны администрации США должны будут последовать», — заключил он.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США следует прекратить оказывать финансовую помощь Украине и сосредоточить все внимание на внутренних проблемах. Грин, высказываясь о возможном наступлении нового шатдауна, также потребовала закрыть границы страны, остановить вооруженное правительство и устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.

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      Варвара Кошечкина
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