В США выступили против оккупации сектора Газа

Салливан: США против оккупации сектора Газа и сокращения его территории

США не поддерживают повторную оккупацию сектора Газа и сокращение территории анклава. Об этом заявил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

Вашингтон также выступает против принудительного переселения палестинцев из Газы, добавил Салливан.

Ранее советник американского лидера отказался отвечать на вопрос о соблюдении Израилем правил ведения войны. Он подчеркнул, что «не собирается играть в судью или коллегию присяжных».