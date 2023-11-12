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22:06, 12 ноября 2023Мир

В США выступили против оккупации сектора Газа

Салливан: США против оккупации сектора Газа и сокращения его территории
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

США не поддерживают повторную оккупацию сектора Газа и сокращение территории анклава. Об этом заявил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

Вашингтон также выступает против принудительного переселения палестинцев из Газы, добавил Салливан.

Ранее советник американского лидера отказался отвечать на вопрос о соблюдении Израилем правил ведения войны. Он подчеркнул, что «не собирается играть в судью или коллегию присяжных».

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      Марина Совина
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