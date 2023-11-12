В США выступили против оккупации сектора Газа
Салливан: США против оккупации сектора Газа и сокращения его территории
США не поддерживают повторную оккупацию сектора Газа и сокращение территории анклава. Об этом заявил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.
Вашингтон также выступает против принудительного переселения палестинцев из Газы, добавил Салливан.
Ранее советник американского лидера отказался отвечать на вопрос о соблюдении Израилем правил ведения войны. Он подчеркнул, что «не собирается играть в судью или коллегию присяжных».