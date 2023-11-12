В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

Советник Салливан отказался оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался отвечать на вопрос, соблюдает ли Израиль правила ведения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Отвечая на соответствующий вопрос, Салливан заявил, что «не собирается играть в судью или коллегию присяжных».

При этом в интервью телеканалу CBS News он заявлял, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны в секторе Газа.

«Потеря каждого из невиновных людей, будь то палестинец, израильтянин или кто-то еще, — абсолютная трагедия, и мы скорбим о каждой из этих жизней, и мы продолжим подчеркивать, что Израиль имеет право и даже обязанность преследовать ХАМАС, который продолжает являться для него угрозой. Но это надо делать в соответствии с законами войны», — сказал советник.

Салливан отметил, что США не располагают точными данными о пострадавших и погибших в секторе Газа и не знают, сколько там боевиков и гражданских лиц. Он подчеркнул, что известно о «гибели тысячи невинных гражданских лиц» в ходе операций, начавшихся после 7 октября.

29 октября Салливан заявлял, что передаваемое Израилю оружие США попадает под законы войны, которые не должны быть нарушены. По словам советника, такие требования Вашингтон предъявляет каждой стране, которой передает вооружения. Он отметил, что оружие должно применяться в целях защиты мирного населения от ударов.