Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 12 ноября 2023Мир

В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

Советник Салливан отказался оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался отвечать на вопрос, соблюдает ли Израиль правила ведения войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Отвечая на соответствующий вопрос, Салливан заявил, что «не собирается играть в судью или коллегию присяжных».

При этом в интервью телеканалу CBS News он заявлял, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны в секторе Газа.

«Потеря каждого из невиновных людей, будь то палестинец, израильтянин или кто-то еще, — абсолютная трагедия, и мы скорбим о каждой из этих жизней, и мы продолжим подчеркивать, что Израиль имеет право и даже обязанность преследовать ХАМАС, который продолжает являться для него угрозой. Но это надо делать в соответствии с законами войны», — сказал советник.

Салливан отметил, что США не располагают точными данными о пострадавших и погибших в секторе Газа и не знают, сколько там боевиков и гражданских лиц. Он подчеркнул, что известно о «гибели тысячи невинных гражданских лиц» в ходе операций, начавшихся после 7 октября.

29 октября Салливан заявлял, что передаваемое Израилю оружие США попадает под законы войны, которые не должны быть нарушены. По словам советника, такие требования Вашингтон предъявляет каждой стране, которой передает вооружения. Он отметил, что оружие должно применяться в целях защиты мирного населения от ударов.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Грузия предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе. Какое отношение к этому имеют Украина и Молдавия?

      Премьер Израиля отказался говорить о своей ответственности за вторжение ХАМАС

      В офисе Зеленского оценили предложение отказаться от части территорий

      Гребенщиков заявил о невозможности выступить с концертами в России

      В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

      Россиян предупредили об опасной мошеннической схеме во время распродаж

      Преступники инсценировали похищение 10-летней россиянки

      «Динамо» победило «Оренбург» в матче РПЛ

      Врач назвал способы избежать распространенной пикантной проблемы со здоровьем

      Поклонник Сталина российского происхождения 35 часов держал осаду дома в ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости