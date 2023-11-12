Уничтожение позиций ВСУ на времеевском направлении попало на видео

Беспилотники МО РФ уничтожили позиции ВСУ на времеевском направлении

Беспилотные летательные аппарата (БПЛА) Минобороны России уничтожили позиции военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на времеевском направлении. Случившееся попало на видео, кадры работы российских беспилотников показал телеканал «Звезда».

На записи видно, как дроны сбрасывают гранаты на укрытия украинских военнослужащих.

11 ноября сообщалось, что минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артемовском направлении. Разведка с помощью БПЛА получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.