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09:32, 12 ноября 2023Россия

Уничтожение позиций ВСУ на времеевском направлении попало на видео

Беспилотники МО РФ уничтожили позиции ВСУ на времеевском направлении

Беспилотные летательные аппарата (БПЛА) Минобороны России уничтожили позиции военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на времеевском направлении. Случившееся попало на видео, кадры работы российских беспилотников показал телеканал «Звезда».

На записи видно, как дроны сбрасывают гранаты на укрытия украинских военнослужащих.

11 ноября сообщалось, что минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артемовском направлении. Разведка с помощью БПЛА получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.

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      Любовь Ширижик
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