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08:29, 11 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

МО: военные РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артемовском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артемовском направлении. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточняется, разведка с помощью БПЛА получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.

«Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте», — сказано в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. После получения необходимых координат цели расчеты занимают огневые позиции, а также вычисляют исходные данные для стрельбы, затем производят первый выстрел.

10 ноября сообщалось, что группировка войск «Центр» нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Серебрянки на краснолиманском направлении.

Также в МО уточнили, что артиллерия группировки совместно со штурмовой и армейской авиацией поразила восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на данном направлении.

8 ноября танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом в зоне спецоперации.

Оружие России
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      Марина Совина
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