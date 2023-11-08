МО РФ: российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Танкисты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом в зоне спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В ходе прошедшего боевого дежурства танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркивается, экипажи танков Т-80 ЦВО несут боевое дежурство на краснолиманском направлении, поражая объекты ВСУ с закрытых огневых позиций.

5 ноября сообщалось, что российские военнослужащие взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом. Как уточнили в Минобороны, «зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжила движение в тыл ВСУ».

В начале октября опорный пункт противника пал под натиском российской гаубицы «Мста-Б» на краснолиманском направлении. Об этом также сообщили в российском военном ведомстве.