Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:12, 8 ноября 2023Россия

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

МО РФ: российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Танкисты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом в зоне спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В ходе прошедшего боевого дежурства танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркивается, экипажи танков Т-80 ЦВО несут боевое дежурство на краснолиманском направлении, поражая объекты ВСУ с закрытых огневых позиций.

5 ноября сообщалось, что российские военнослужащие взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом. Как уточнили в Минобороны, «зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжила движение в тыл ВСУ».

В начале октября опорный пункт противника пал под натиском российской гаубицы «Мста-Б» на краснолиманском направлении. Об этом также сообщили в российском военном ведомстве.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы просто расслабились». Командование ВСУ обвинили в гибели более 50 бойцов. Какую цену платит Украина за халатность?

      В ЦБ спрогнозировали ситуацию по антироссийским санкциям

      В США раскрыли судьбу Зеленского через год

      Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд

      Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром

      Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ

      Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

      Мужчинам назвали три способа усилить оргазм

      Пара занялась сексом в парке на глазах у детей

      Кандидат в президенты США указал на превосходство Москвы над Вашингтоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости