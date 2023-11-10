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05:35, 10 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Группировка войск «Центр» нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянки на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, пишет РИА Новости.

Кроме того, артиллерия группировки совместно со штурмовой и армейской авиацией поразила восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на данном направлении.

Ранее ВС РФ атаковали пять опорных пунктов украинских войск. «А также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», —добавил Савчук.

До этого российские военные обстреляли аэродром Канатово в Кировоградской области. Они ударили по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины.

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      Марина Совина
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