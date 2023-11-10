Российские военные уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки
Группировка войск «Центр» нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянки на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, пишет РИА Новости.
Кроме того, артиллерия группировки совместно со штурмовой и армейской авиацией поразила восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на данном направлении.
Ранее ВС РФ атаковали пять опорных пунктов украинских войск. «А также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», —добавил Савчук.
До этого российские военные обстреляли аэродром Канатово в Кировоградской области. Они ударили по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины.