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02:54, 12 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ заявили о новой атаке российских военных под Артемовском

ВСУ заявили, что российские военные перешли в новую атаку под Артемовском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные перешли в новую атаку под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом заявил пресс-секретарь Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо в эфире телемарафона, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, к югу от города войска пытаются продавить украинские позиции. Они ведут активную артиллерийскую работу и пытаются найти слабые места в обороне. Фитьо добавил, что активность началась с новой силой с прошлой недели.

Как сообщил вечером 11 ноября военкор Евгений Лисицын, бойцам Армии России удалось закрепиться на северо-восточной окраине Клещеевки на южном фланге артемовского направления, там шли ожесточенные бои.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» отметил, что российские военные штурмуют Степовое к северо-западу от Авдеевки, пытаясь перерезать пути снабжения ВСУ.

Кроме того, продолжается продвижение у Берховки. Южнее Берховского водохранилища штурмовые группы при активной поддержке артиллерии заняли ряд украинских опорных пунктов у лесополос и железной дороги.

Ранее киевский военный эксперт Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут серьезное наступление под Купянском. Аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.

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