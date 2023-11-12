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08:28, 12 ноября 2023Мир

В США заявили о напряженности в отношениях между спецслужбами Украины и Запада

Times: напряженность в отношениях между спецслужбами Украины и Запада нарастает

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Напряженность в отношениях между спецслужбами Украины и их коллегамии из США и Великобритании нарастает, пишет в статье для The Times сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти.

По его словам, специальные службы Украины провоцируют недовольство стран Запада и осложняют свои отношения с ними, организуя на территории России теракты против политиков и журналистов. Галеотти указал на озабоченность западных стран тем, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не делятся с ними своими планами. Они не готовы изменить свою тактику, которая создает угрозу обострения конфликта с Россией, уточнил эксперт.

При этом Лондон и Вашингтон не хотят втягиваться в конфликт напрямую, а также боятся, что Москва примет ответные меры, возложив ответственность за подготовку и координацию операций спецслужб Украины.

«Украинское руководство больше не прилагает всех усилий для того, чтобы не допустить втягивания Запада в войну», — подчеркнул Галеотти.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению.

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