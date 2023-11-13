Бузова раскрыла сложность работы в «Доме-2»

Российская певица, бывшая ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова раскрыла сложность работы в проекте. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

«Я работала каждый день», — высказалась артистка.

Бузова отметила, что в первые пять лет работы на проекте она в любое время была готова подменить своих коллег — ведущих Ксению Собчак и Ксению Бородину. «Я всегда была на подстраховке у девочек, девочки свои планы решают, мероприятия ставят, а Оля всегда страхует», — добавила она.

Ранее Бузова раскрыла отношение к Бородиной. «За 17 лет совместной работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной», — высказалась Бузова о Бородиной.

В апреле 2021 года Бузова сообщила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». Ведущая отметила, что после долгих раздумий решила покинуть шоу, в работе над которым провела 17 лет своей жизни.