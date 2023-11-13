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15:19, 13 ноября 2023Ценности

Девушка сходила к визажистке с худшими отзывами и показала клоунскую внешность

Кадр: @juliaguesmia / TikTok

Пользовательница сети Джулия Гесмия сходила к визажистке с худшими отзывами и показала клоунскую внешность. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как мастер неровно наносит ей на веки до бровей светло-голубые тени и рисует белые полосы сверху. Затем специалистка пытается скорректировать неаккуратную работу посредством блесток, однако они не закрепляются на коже. «У меня возникло ощущение, будто она царапает мне глаза песком», — описала процесс клиентка.

Кроме того, визажистка накрасила посетительнице губы вишневой помадой, сделав кривой контур. «Я похожа на клоуна, не могу врать, и блестки тоже бы не помогли», — резюмировала автор видео.

В октябре блогерша Дина Дженкинс показала лицо после посещения визажиста и возмутила зрителей. Девушка рассказала, что обратилась к профессионалу и заплатила за прическу и макияж 325 долларов. В результате тиктокерша продемонстрировала лицо крупным планом с неровными размазавшимися стрелками на веках, черными потеками на коже и яркими румянами.

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      Алина Гостева
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