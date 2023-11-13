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13:25, 13 ноября 2023Среда обитания

Алексей Воробьев рассказал о своем самом необычном жилье

Певец Алексей Воробьев рассказал, что владеет домом на колесах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец и актер Алексей Воробьев сообщил, что у него в собственности есть дом на колесах. О самом необычном жилье, которым он владеет, артист рассказал в интервью журналу WomanHit.

Воробьев отметил, что всегда мечтал о том, чтобы иметь свой дом на колесах. «Сейчас я счастливый обладатель полностью отреставрированного классического Air Stream Land Yacht, который, как и положено убежищу настоящего капитана, внутри сделан как трюм корабля», — поделился информацией артист. Певец добавил, что пока ему еще ни разу не доводилось путешествовать в нем, однако однажды он планирует сделать это.

Ранее в ноябре актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала, что приобрела загородный дом в Подмосковье. При этом звезда уточнила, что не переехала в него, так как объект находится вдали от МКАДа, а вся ее работа сосредоточена в Москве.

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      Полина Кислицына
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