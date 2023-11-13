Французские военные использовали туши животных при обучении солдат ВСУ

Politico: военные Франции использовали туши животных при обучении солдат ВСУ

Французские венные при обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секретном военном лагере использовали туши животных, чтобы украинские военнослужащие привыкли к запаху. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских офицеров.

По словам источников газеты, помимо военной тактики, Украина попросила Францию ​​подготовить будущих солдат к суровым условиям боя и действовать в холодной, шумной обстановке, поэтому туши животных разбрасывают по траншеям, чтобы украинцы привыкли к запаху.

«Когда они прибудут на фронт, обязательно будут шокированы, и моя роль — ограничить этот шок», — сказал один из французских инструкторов.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж откажется от прямых поставок оружия Украине из своих арсеналов. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с украинской стороной, чтобы стимулировать Киев покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда.