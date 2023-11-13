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00:54, 13 ноября 2023Мир

Глава ВОЗ заявил о гибели пациентов оставшейся без света больницы в Газе

В ВОЗ заявили о гибели пациентов больницы «Аш-Шифа» в Газе, где нет воды и света

Фото: Luiz Rampelotto / Global Look Press

Число скончавшихся пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, оставшейся без электричества и водоснабжения, значительно увеличилось. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, ВОЗ удалось связаться с медицинским персоналом. Гебрейесус отметил, что ситуация в больнице сложилась тяжелая и опасная. «Прошло три дня без электричества, без воды и с очень плохим доступом в интернет, что серьезно повлияло на нашу способность оказывать необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.

Кроме того, около медицинского учреждения идут постоянные перестрелки, что усугубляет обстановку. «К сожалению, число смертельных исходов пациентов значительно возросло», — подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что в ходе ожесточенных боев с палестинскими силами израильские военные были остановлены в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа.

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      Марина Совина
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