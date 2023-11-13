Оперштаб МЧС в Каире заявил о готовности принять эвакуированных из Газы россиян

Оперштаб МЧС: большую часть эвакуированных из Газы россиян составляют дети

Оперативный штаб МЧС России в Новом Каире готов принять первую группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, большинство из которых дети и подростки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб МЧС в Каире.

Как уточнили специалисты, штаб расположился в одной из гостиниц Нового Каира, административной столицы Египта. Он завершил все приготовления к приему первой группы граждан РФ, которая сейчас едет из района контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе Египта с Газой. Для россиян выделен отдельный зал, где организована система приема и регистрации. Им окажут помощь в подготовке документов для выезда домой.

Кроме того, в штабе работают врачи для первичного осмотра прибывших. В случае необходимости пациентам будет оказана экстренная медицинская помощь и предоставлены медикаменты. Как уточнили специалисты, основная часть обследований запланирована в России. Сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим окажут специалисзированную медпомощь взрослым и детям.

Каждый эвакуированный россиянин пройдет консультацию психологов широкого спектра. Как уточнили в штабе, большую часть первой группы эвакуированных из палестинского сектора составляют дети и подростки. Также в группе есть беременная россиянка.

Ранее в МЧС сообщили об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа.