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21:46, 13 ноября 2023Мир

Норвежский депутат рассказал о проблемах с психикой после серии краж

Норвежский депутат Мокснес рассказал о проблемах с психикой после серии краж

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Депутат парламента Норвегии и экс-глава леворадикальной партии Rødt Бьернар Мокснес после пяти краж из продуктового магазина рассказал, что страдает проблемами с психическим здоровьем. Об этом он заявил в интервью газете VG.

Летом норвежские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Мокснеса в соцсети, что политик подал в отставку с поста главы норвежской леворадикальной партии после задержания за кражу очков в бутике аэропорта Осло.

Уточнялось, что политик вынес из магазина беспошлинной торговли солнцезащитные очки марки Hugo Boss стоимостью 1199 норвежских крон (10 790 рублей). Охранник вычислил его, очки нашли при нем с сорванным ценником. Полиция позднее оштрафовала его на 3000 крон.

«У меня были несколько сложных лет... что нашло проявление в деструктивном поведении… Последнее проявление этого вы видите в последнем деле, другое вы видели летом», — отметил депутат.

Бьернар Мокснес также рассказал журналистам, что получил штраф на 15 тысяч крон (более 1,3 тысячи долларов). Как подчеркивают авторы статьи со ссылкой на документы о выписанном штрафе, политик украл шесть упаковок сыра и упаковку лосося.

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      Марина Совина
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