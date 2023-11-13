Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность республики

Путин передал 100 процентов акций «Крымэнерго» в собственность республики

Компания «Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая организация полуострова — будет передана Республике Крым. Ранее компания находилась в федеральной собственности. Указ о передаче полного пакета акций организации подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Крымэнерго"», — говорится в указе. В материалах также сказано, что мера необходима для дальнейшего развития электросетевого комплекса полуострова.

Передача акций должна быть завершена в течение двух месяцев. Исполнителем назначен Федеральный кабинет министров. Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.

В начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить нескольких начальников городских и районных электросетей из-за подозрений в коррупционных схемах. Антикоррупционный комитет Крыма ведет расследование.