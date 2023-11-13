Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:27, 13 ноября 2023Экономика

Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность республики

Путин передал 100 процентов акций «Крымэнерго» в собственность республики

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания «Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая организация полуострова — будет передана Республике Крым. Ранее компания находилась в федеральной собственности. Указ о передаче полного пакета акций организации подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Крымэнерго"», — говорится в указе. В материалах также сказано, что мера необходима для дальнейшего развития электросетевого комплекса полуострова.

Передача акций должна быть завершена в течение двух месяцев. Исполнителем назначен Федеральный кабинет министров. Указ вступает в силу со дня его подписания, 13 ноября.

В начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить нескольких начальников городских и районных электросетей из-за подозрений в коррупционных схемах. Антикоррупционный комитет Крыма ведет расследование.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости