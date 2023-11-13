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17:52, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине погиб грузинский наемник

Подполковник ВСУ Надирадзе: на Украине ликвидирован еще один наемник из Грузии

Фото: Reuters

На Украине погиб грузинский наемник Ираклий Курцикидзе, воевавший в составе Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил руководитель грузинской группы в Силах специальных операций Украины подполковник Вано Надирадзе.

Военнослужащий также отметил, что о смерти бойца не сообщали, пока об этом не узнала его семья. Всего на территории Украины погибло свыше 50 граждан Грузии.

Ранее стало известно, что под Авдеевкой были уничтожены бойцы «Избранной роты» из США и Австралии. Иностранных наемников ликвидировали в ходе артиллерийского удара Вооруженных сил России еще в октябре, однако об этом стало известно лишь месяц спустя. Оба погибших ранее служили в армиях своих стран, один из них также являлся ветераном Афганистана.

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      Александр Курбатов
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