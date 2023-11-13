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13:14, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о грядущем сокращении населения

Директор института демографии Либанова: население Украины к 2033 году сократится

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Директор института демографии и социальных исследований имени М. Птухи Элла Либанова заявила, что к 2033 году население Украины составит от 26 до 35 миллионов человек. Ее слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год — на десять лет мы делали — от 26 до 35 миллионов в границах 1991 года», — отмечает эксперт.

По словам Либановой, о возврате к 45 миллионам жителей не идет речи. В числе причин сокращения числа жителей она называет старение населения, потери из-за низкой рождаемости, преждевременную мужскую смертность и массовую миграцию.

Ранее эксперт сообщала, что на Украину вернется не более половины от уехавших за границу после начала специальной военной операции беженцев.

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      Александр Курбатов
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