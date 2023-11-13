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22:08, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о планах укреплять сотрудничество с НАТО

ВСУ заявили, что обсудили более глубокое взаимодействие Украины с НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме обсудил более глубокое взаимодействие Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенных сил ВСУ.

Цель визита Наева заключалась, в частности, в улучшении оперативной совместимости НАТО и Киева. Отмечается, что Наев сообщил зарубежным коллегам об опыте Вооруженных сил Украины в вопросах безопасности при планировании и проведении операций.

Кроме того, на встрече стороны обсудили способность Объединенного командования вооруженных сил альянса действовать «как развернутый штаб операций».

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил взять Украину в альянс в новых границах. Расмуссен обсуждал этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО. По его мнению, вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс нельзя откладывать на следующий год.

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