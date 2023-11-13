Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 13 ноября 2023Мир

В Пентагоне допустили инопланетную природу НЛО

Директор Пентагона по аномалиям Киркпатрик допустил внеземную природу НЛО
Шон Киркпатрик

Шон Киркпатрик. Фото: NASA / Globallookpress.com

Директор Управления по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик, покидающий свой пост, не исключил инопланетную природу неопознанных летательных объектов (НЛО). Своим мнением он поделился с изданием Politico.

Он назвал отличным вопрос о существовании инопланетян. Киркпатрик отметил, что лучше было бы доказать их реальность, поскольку в противном случае НЛО придется объяснить происками «других людей на нашем заднем дворе».

По его словам, с точки зрения науки отсутствие инопланетной жизни «статистически неправдоподобно». В то же время, добавил Киркпатрик, версия о «прилетевшей на Землю разумной жизни, потерпевшей крушение в США» также выглядит маловероятной.

31 августа Пентагон объявил о запуске нового сайта, посвященного НЛО. Веб-страница станет официальным представительством в сети Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO), созданного при ведомстве 20 июля 2022 года.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Дайте отдохнуть» На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

      В США забеспокоились из-за желания Израиля организовать новую войну

      На Украине рассказали о решении отправить ВСУ в наступление без оружия

      Захарова прокомментировала желание Зеленского поговорить с Трампом

      Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации

      Женщина захотела лишить бывшего бойфренда пениса и попала в тюрьму

      Оперштаб МЧС в Каире заявил о готовности принять эвакуированных из Газы россиян

      Пентагон уточнил обстоятельства гибели пятерых военных при крушении вертолета

      В Пентагоне допустили инопланетную природу НЛО

      На Украине сообщили о смерти «лучшего танкиста ВСУ»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости