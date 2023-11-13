В Пентагоне допустили инопланетную природу НЛО

Директор Пентагона по аномалиям Киркпатрик допустил внеземную природу НЛО

Директор Управления по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик, покидающий свой пост, не исключил инопланетную природу неопознанных летательных объектов (НЛО). Своим мнением он поделился с изданием Politico.

Он назвал отличным вопрос о существовании инопланетян. Киркпатрик отметил, что лучше было бы доказать их реальность, поскольку в противном случае НЛО придется объяснить происками «других людей на нашем заднем дворе».

По его словам, с точки зрения науки отсутствие инопланетной жизни «статистически неправдоподобно». В то же время, добавил Киркпатрик, версия о «прилетевшей на Землю разумной жизни, потерпевшей крушение в США» также выглядит маловероятной.

31 августа Пентагон объявил о запуске нового сайта, посвященного НЛО. Веб-страница станет официальным представительством в сети Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO), созданного при ведомстве 20 июля 2022 года.