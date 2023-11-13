Перезапуск «Офиса» отменен

Шоураннер сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что продолжения ситкома не будет

Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что перезапуск ситкома отменен. Его слова приводит The Wrap.

Создатель проекта отметил, что считает сюжетную линии шоу завершенной и не нуждающейся в продолжении или ремейке. «Я бы не хотел ничего переснимать с другими актерами, ведь тот состав был идеальным», — сказал Дэниелс. При этом, он отметил, что не отрицает возможность создания спин-оффа «Офиса».

Ранее сообщалось, что Грег Дэниелс работает над перезапуском проекта. Отмечается, что о проекте будет официально объявлено после завершения продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США.

«Офис» — американский ситком, адаптация одноименного популярного сериала канала BBC. Сериал транслировался на телеканале NBC с 24 марта 2005 года по 16 мая 2013 года и насчитывает 9 сезонов.