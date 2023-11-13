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00:00, 14 ноября 2023Мир

Сотрудники Госдепа призвали Белый дом пересмотреть подход к конфликту в Израиле

Axios: в Госдепе призвали Белый дом пересмотреть подход к конфликту в Израиле

Фото: Petrov Sergey / news.ru

Сотрудники Госдепа подписали письмо с требованием к Белому дому пересмотреть подходы к палестино-израильскому конфликту и с обвинениями в адрес президента Штатов Джо Байдена о распространении ложной информации о происходящем. Об этом сообщил портал Axios.

Журналисты со ссылкой на внутренний меморандум Госдепартамента пишут, что Байден обвиняется в «распространении дезинформации» о войне между Израилем и ХАМАС. Также утверждается, что Израиль совершает «военные преступления» в секторе Газа.

Как уточняется, записку подготовил младший дипломат. В своих соцсетях он заявил, что поддержка Джо Байденом Израиля сделала его «соучастником геноцида». Меморандум уже подписали 100 сотрудников Госдепа и Агентства международного развития USAID. Политики призывают Белый дом пересмотреть свою политику в отношении Израиля и потребовать прекращения огня в Газе.

В документе также подчеркивается, что Белый дом демонстрирует пренебрежение жизнями палестинцев.

Ранее издание Al Hadath указало, что Джо Байден может попасть в неудобную ситуацию из-за Израиля. Его администрация подвергается критике из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По словам автора материала, Вашингтону срочно требуется перемирие в палестино-израильском конфликте, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решительно настроен продолжить операцию в секторе Газа.

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