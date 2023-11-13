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10:40, 14 ноября 2023Силовые структуры

Российские полицейские задержали 51-летнего вора телефонов

В Кемерово мужчина похитил у продавщицы телефон за 150 тысяч рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кемерово полицейские задержали 51-летнего вора телефонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области и Кузбассу.

По данным ведомства, в полицию обратилась продавщица продуктового магазина и рассказала, что неизвестный похитил у нее телефон за 150 тысяч рублей. Силовики выяснили, что фигурант пришел в магазин, заменил телефон потерпевшей и положил его в карман. Он планировал продать гаджет. Но преступника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Смартфон изъяли и вернули владелице.

Отмечается, что в августе мужчина совершил аналогичное преступление: он украл телефон у пьяного мужчины. Возбуждено дело по части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Решается вопрос об аресте подогреваемого.

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      Екатерина Кашурникова
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