Российские полицейские задержали 51-летнего вора телефонов

В Кемерово мужчина похитил у продавщицы телефон за 150 тысяч рублей

В Кемерово полицейские задержали 51-летнего вора телефонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области и Кузбассу.

По данным ведомства, в полицию обратилась продавщица продуктового магазина и рассказала, что неизвестный похитил у нее телефон за 150 тысяч рублей. Силовики выяснили, что фигурант пришел в магазин, заменил телефон потерпевшей и положил его в карман. Он планировал продать гаджет. Но преступника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Смартфон изъяли и вернули владелице.

Отмечается, что в августе мужчина совершил аналогичное преступление: он украл телефон у пьяного мужчины. Возбуждено дело по части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Решается вопрос об аресте подогреваемого.