Названа цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы

Цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы составляет 10,75 миллиона рублей

Самую дешевую на данный момент однокомнатную квартиру в центре Москвы на вторичном рынке можно приобрести за 10,75 миллиона рублей. Цену такого объекта «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным специалистов, наиболее бюджетный вариант для покупки в Центральном административном округе расположен в Таганском районе, на первом этаже девятиэтажного дома. Его площадь — 37 квадратных метров. Кроме того, за ту же сумму удастся приобрести объект в Мещанском районе столицы метражом 30 «квадратов».

Аналитики отметили, что всего в ноябре 2023 года на «вторичке» ЦАО для покупки доступны 447 однокомнатных квартир. С июля текущего года объем предложения таких объектов упал на 14,2 процента, или на 74 лота.

В октябре стало известно, что цена наиболее дешевой квартиры с видом на Кремль, которая продавалась на тот момент, составила 18 миллионов рублей.