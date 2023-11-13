Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:59, 13 ноября 2023Среда обитания

Названа цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы

Цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы составляет 10,75 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Самую дешевую на данный момент однокомнатную квартиру в центре Москвы на вторичном рынке можно приобрести за 10,75 миллиона рублей. Цену такого объекта «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным специалистов, наиболее бюджетный вариант для покупки в Центральном административном округе расположен в Таганском районе, на первом этаже девятиэтажного дома. Его площадь — 37 квадратных метров. Кроме того, за ту же сумму удастся приобрести объект в Мещанском районе столицы метражом 30 «квадратов».

Аналитики отметили, что всего в ноябре 2023 года на «вторичке» ЦАО для покупки доступны 447 однокомнатных квартир. С июля текущего года объем предложения таких объектов упал на 14,2 процента, или на 74 лота.

В октябре стало известно, что цена наиболее дешевой квартиры с видом на Кремль, которая продавалась на тот момент, составила 18 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского и главкома ВСУ. Как разногласия повлияют на ситуацию на фронте?

      Списанные армией Нидерландов немецкие ЗСУ Gepard передадут Украине

      Писателя Шендеровича оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах

      Власти Казахстана собрались контролировать цены вручную

      Почти 100 россиян удалось эвакуировать из Газы

      Регионам захотели дать право запрещать продажу пива в жилых домах

      Врач посоветовала добавить в рацион в холода два продукта

      В Госдуме отреагировали на идею о сдаче квартир посуточно с разрешения соседей

      Второклассники оказались в центре секс-скандала в российской школе

      США свернули некоторые работы по военной биологии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости