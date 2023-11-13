Семейная пара рассказала о неловком опыте секса втроем

Семейная пара пожаловалась, что первая попытка заняться сексом втроем оказалась неловкой из-за неуместной шутки третьей партнерши. Как правильно реагировать на такие нестандартные ситуации в спальне, рассказал писатель, коуч по сексу и отношениям Закари Зейн, пишет Men's Health.

За советом к Зейну обратилась семейная пара, которая решила попробовать секс втроем и на сайте знакомств для свингеров познакомились с девушкой. Они рассказали, что новая знакомая приехала к ним домой, где они приготовили для нее стол с секс-игрушками. «Мы объяснили, что новички и еще не готовы к сексу с проникновением. Она сказала, что все в порядке, а потом пошутила: "Просто вставлю это, когда ты не будешь смотреть"», — вспомнили муж и жена. Они признались, что растерялись, но в итоге согласились на интимную близость, хотя ощущение неловкости не исчезло.

По мнению Зейна, молодые люди отчасти сами виноваты в случившемся, так как заранее не предупредили партнершу об ограничениях. По мнению коуча, ее разочарование и даже злость объяснимы, но тем не менее это не оправдывают сказанную ею шутку, которую можно расценить как намек на насилие. «Меня бы это заставило задуматься стоит ли вообще продолжать с ней общаться, так как есть вероятность, что она может нарушить и другие границы», — сказал Зейн.

Секс-коуч посоветовал в следующий раз четко расставлять свои границы и не сдвигать их, даже если из-за этого возникнет неловкая ситуация. «Лучше пять минут позора, чем заниматься сексом с тем, кто вам не нравится», — заключил Зейн.

Ранее секс-терапевт Татьяна Дмитриева развеяла мифы о секс о вечеринках. По словам, Дмитриевой, на таких мероприятиях необязательно заниматься сексом, а главными их ценностями являются свобода и безопасность.