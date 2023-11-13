США уличили в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

СВР: США вместе с Британией и ФРГ намерены не допустить прекращения огня в Газе

США при поддержке Британии и ФРГ намерены не допустить прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, сообщает ТАСС.

«Общими усилиями они [США, Британия и Германия] намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе. Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских "правилах", который Вашингтон предлагает всему остальному миру», — сообщили в пресс-службе СВР.

Как сообщает ведомство, лицемерная позиция Вашингтона заключается в том, что он осознает масштаб потерь среди мирного населения анклава при проведении операции по уничтожению радикального палестинского движения ХАМАС, однако считает эти издержки «вполне допустимыми», если это позволит закончить конфликт быстрее.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не поддерживают повторную оккупацию сектора Газа и сокращение территории анклава. По его словам, американские власти также выступают против принудительного переселения палестинцев из Газы.

