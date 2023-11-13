The Hill: отказ Зеленского принимать реальность может привести Украину к краху

Американский предприниматель Дэвид Сакс в беседе с The Hill заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принимать реальность может привести страну к краху.

«Я считаю, что если Зеленский будет продолжать свою нереалистичную стратегию, то существует довольно серьезная угроза полного краха Украины», — сказал Сакс.

По его словам, в настоящее время появились разногласия в высших эшелонах украинской власти по поводу ситуации на фронте. Однако он отметил, что теперь правда раскрылась. Он заявил, что Вооруженные силы Украины не выигрывают в этом конфликте, а контрнаступление Киева провалилось.

«Я думаю, что если Зеленский продолжит настаивать на продолжении наступления, то существует реальная угроза со стороны администрации и его собственных генералов, что Украина рухнет», — подчеркнул он.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что спецслужбы Великобритании выбрали главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на замену Владимиру Зеленскому. По его мнению, британская разведка больше не видит пользы от Зеленского и на посту украинского президента ей нужен кто-то более значительный.