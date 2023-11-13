В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Днепропетровской администрации Лысак: поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины повреждены объект инфраструктуры и коммунальное предприятие из-за взрывов. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, произошли взрывы в Никополе и Покровской сельской общине. «Повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект», — говорится в публикации Лысака.

12 ноября сообщалось о взрыве в Харькове. При этом в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. В результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины. Характерные звуки были слышны в прибрежных городских районах. Жителей призвали не выходить без нужды на улицу и держаться подальше от окон.