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19:30, 13 ноября 2023Моя страна

На фасадах домов Казани появился созданный нейросетью мурал-диптих

В Казани на фасадах домов появился изображающий семью мурал-диптих

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Казани на фасадах двух домов появился мурал, созданный искусственным интеллектом. Об этом сообщает KP.RU.

Мурал-диптих, нарисованный нейросетью, изобразили художники креативной студии «Братья Сергеевы» на двух домах: номер 38 на улице Братьев Касимовых и номер 33 на улице Зорге. Рисунок представляет собой семью и напоминает о ее важности в жизни человека.

Отмечается, что на 377 квадратных метров мурала было потрачено 75 литров краски.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершили работу над восьмиметровым арт-объектом, который изображает покровительницу города святую Екатерину. Днем 3D-иллюзия выделяется на фоне стены, а в темное время суток на нее проецируют буквы и нимб.

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