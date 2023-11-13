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19:31, 13 ноября 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде пройдут бесплатные занятия по китайскому и английскому языкам

В Нижнем Новгороде с 13 по 20 ноября пройдут занятия по двум иностранным языкам

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Бесплатные занятия по китайскому и английскому языкам проведут для жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Штаба общественной поддержки.

Занятия по двум иностранным языкам пройдут с 13 по 20 ноября. Помимо уроков, все желающие смогут посетить лекцию по нутрициологии «Мой иммунитет», «Смартфон не просто телефон», а также цикл лекций «Доктор говорит». Для жителей города и области также подготовили танцевальный мастер-класс «Восточные танцы», занятие по йоге и татарскому языку.

Ранее сообщалось, что в Тюмени стартовал VII Фестиваль инклюзивной культуры «Университет — территория инклюзии». Участников мероприятия ждут тематические встречи и мастер-классы, научно-практические конференции, веб-квест «Инклюзия: события, люди, места», концерт и многое другое.

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