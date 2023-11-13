В Тюмени стартовал фестиваль инклюзивной культуры

Фестиваль «Университет — территория инклюзии» стартовал в Тюмени

В Тюмени стартовал VII Фестиваль инклюзивной культуры «Университет — территория инклюзии». Об этом пишет «Тюменская линия».

Отмечается, что мероприятие будет проходить в Тюменском госуниверситете с 13 ноября по 3 декабря. Традиционно его организует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ТюмГУ.

По данным издания, участников фестиваля ждут тематические встречи и мастер-классы, научно-практические конференции, веб-квест «Инклюзия: события, люди, места», занятия «Инклюзия — увидеть ценность каждого», концерт, Всероссийский инклюзивный диктант и многое другое.

Ранее в ноябре в Северной Осетии открылся III Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан-Алания». В мероприятии приняли участие артисты из Бурятии, ДНР, Карелии, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Тульской и Вологодской областей и других регионов России, а также Казахстана.