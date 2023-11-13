В Петербурге 14-летний школьник надругался над 10-летней девочкой

В Петербурге объявили в розыск надругавшегося над 10-летней девочкой подростка

В Санкт-Петербурге объявили в розыск 14-летнего подростка, который надругался над 10-летней девочкой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию. Женщина пояснила, что в августе в поселке Песочный ее дочери угрожал на стадионе старшеклассник.

Позже, как утверждает петербурженка, подросток совершил сексуальное насилие над ее ребенком. Оперативникам удалось установить, что обидчиком школьницы оказался юноша, проживающий на Васильевском острове.

Петербургские следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка.

Ранее сообщалось о педофиле, который надругался над 11-летней школьницей в подмосковном Подольске.