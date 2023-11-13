В России указали на понимание Западом проблем контрнаступления ВСУ

Полянский: Запад понимает, что контрнаступление ВСУ не продвигается

Западные лидеры осознают отсутствие прогресса в контрнаступлении Украины. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что ситуация на поле боя оказалась совсем не такой, на которую рассчитывал Запад. По словам дипломата, изначально на украинское контрнаступление было возложено чересчур много ожиданий, однако они не оправдались из-за усилий российских военных. Провал операции, вероятно, оказался неожиданностью для западных СМИ, которые прогнозировали победу Киева, считает он.

Сейчас на Западе признают, что наступление армии не продвигается, добавил Полянский. «Я думаю, все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу», — заявил он.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что проблемы на фронте вызвали напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, а также сломили главу государства Владимира Зеленского.