В Британии заявили о сломленном из-за неудач на фронте Зеленском

The Telegraph: проблемы с контрнаступлением ВСУ сломили Зеленского

Проблемы на фронте вызвали напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, а также сломили Владимира Зеленского, пишет британская газета The Telegraph.

«На фоне застопорившегося наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно остается в тайне, стала достоянием общественности. Это признак, который может указывать на то, что даже Зеленский (…) может быть сломлен», — говорится в материале.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

