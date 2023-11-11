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20:24, 11 ноября 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о сломленном из-за неудач на фронте Зеленском

The Telegraph: проблемы с контрнаступлением ВСУ сломили Зеленского

Фото: Thomas Peter / Reuters

Проблемы на фронте вызвали напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, а также сломили Владимира Зеленского, пишет британская газета The Telegraph.

«На фоне застопорившегося наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно остается в тайне, стала достоянием общественности. Это признак, который может указывать на то, что даже Зеленский (…) может быть сломлен», — говорится в материале.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

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      Варвара Кошечкина
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