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03:23, 13 ноября 2023Россия

В России высказались о неонацисткой идеологии в Канаде

Дипломат Полянский назвал власти Канады заложниками неонацистской идеологии
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Канада находится под влиянием неонацисткой идеологии, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, правительство страны оказалось заложником таких взглядов. Он напомнил об инциденте с чествованием нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте, подчеркнув, что это не стало неожиданностью для России. Полянский пояснил, что в Канаду переехало множество нацистских коллаборационистов, а сейчас там живут их дети и внуки. Власти страны действуют исходя из их желаний, отметил он.

Ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер назвал страну убежищем для нацистских военных преступников. Он призвал обнародовать записи о работе комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, которая расследовала дела более 800 человек.

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