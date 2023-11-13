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08:24, 13 ноября 2023Мир

В России высказались о возможности подготовки новой резолюции ООН по Украине

Полянский: Россия не видит условий для подготовки новой резолюции ООН по Украине

Фото: Eric Thayer / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о возможности подготовки новой резолюции по Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Мы не видим для этого никаких условий», — признал Полянский, обратив внимание на отсутствие идей по новой резолюции.

Он также указал, что в начале конфликта на Украине с участием России Москва предложила проект собственной резолюции по гуманитарным вопросам, однако «это было неприемлемо» для Запада.

Ранее сообщалось, что третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами и проблемами прав человека, принял российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В ходе голосования 112 стран высказались за, против резолюции проголосовали представители 50 стран, включая Украину, Германию, США, Канаду и Великобританию.

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