Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 13 ноября 2023Бывший СССР

Власти Литвы проверят 800 граждан на предмет угрозы нацбезопасности

Абрамавичюс: Литва проверит 800 граждан на предмет угрозы нацбезопасности

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что литовские власти проверят 800 иностранных граждан, получивших литовское гражданство в порядке исключения, на предмет угрозы национальной безопасности и «поддержки действий государства-агрессора». Его слова приводит портал LRT.

Министерство внутренних дел (МВД) республики обратилось с соответствующей просьбой в Департамент госбезопасности. По словам чиновника, такое решение было принято после проведения расследования в отношении балерины Илзе Лиепы, осудившей страны Прибалтики и поддержавшей проведение российской специальной военной операции.

МВД Литвы также предписало департаменту миграции начать процедуру лишения Лиепы гражданства.

Ранее гражданства Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко. Соответствующий указ подписал президент республики Гитанас Науседа из-за выступления спортсменки в шоу жены представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки в России.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Названы больше всех пострадавшие от отсутствия туристов из России страны ЕС

      Десятки тысяч жителей Донецка внезапно лишились света

      Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости