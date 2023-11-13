Власти Литвы проверят 800 граждан на предмет угрозы нацбезопасности

Абрамавичюс: Литва проверит 800 граждан на предмет угрозы нацбезопасности

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что литовские власти проверят 800 иностранных граждан, получивших литовское гражданство в порядке исключения, на предмет угрозы национальной безопасности и «поддержки действий государства-агрессора». Его слова приводит портал LRT.

Министерство внутренних дел (МВД) республики обратилось с соответствующей просьбой в Департамент госбезопасности. По словам чиновника, такое решение было принято после проведения расследования в отношении балерины Илзе Лиепы, осудившей страны Прибалтики и поддержавшей проведение российской специальной военной операции.

МВД Литвы также предписало департаменту миграции начать процедуру лишения Лиепы гражданства.

Ранее гражданства Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко. Соответствующий указ подписал президент республики Гитанас Науседа из-за выступления спортсменки в шоу жены представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки в России.