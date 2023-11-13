Внешность блогерши на видео в спортзале смутила зрителей

Блогерша с никнеймом @davisray показала свой внешний вид в спортзале и смутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в черной футболке с белой надписью и легинсах, оттенок которых был схож с цветом загорелой кожи. При этом она ответила на вопрос, как ощущает себя после занятий кроссфитом. Юзерша указала на различные места на теле, отметив, что у нее ничего не болит.

В свою очередь, пользователи сети обратили внимание на наряд автора ролика. «Я сначала подумал: "Что ты делаешь в TikTok без штанов?"», «Ты приподняла футболку прежде, чем я понял, что на тебе лосины. Жесть», «Ты выбрала не тот цвет. Нюдовые брюки — не лучшее решение», — заявили комментаторы.

В октябре блогерша Барбара Маскареньяс также показала наряд для тренировки в фитнес-клубе и озадачила зрителей. Она позировала в черной футболке с надписью и блестящих легинсах телесного оттенка, стоя боком к камере.