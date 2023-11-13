Второклассники оказались в центре секс-скандала в российской школе

В ХМАО второклассники раздели сверстницу догола и заставили лечь на снег

В городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) второклассники из местной школы оказались в центре секс-скандала после того, как раздели сверстницу догола и заставили лечь на снег. О произошедшем рассказала мать пострадавшей девочки в родительском чате, пишет Ura.ru.

Как сообщила россиянка, 31 октября двое одноклассников — мальчик и девочка — позвали ее дочь на стадион за учебным заведением, где сняли с нее пальто и нижнее белье. На вопросы сверстницы школьник сказал, что уже делал то же самое с другими девочками. «Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — поделилась женщина, подчеркнув, что физического сексуального насилия не было, однако произошедшее сильно сказалось на психике ее дочери.

Когда об инциденте стало известно, школьница, издевавшаяся над одноклассницей, заявила, что дети якобы просто играли и не раздевались, однако камера наблюдения на стадионе подтвердила обратное. Как выяснило издание, региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту произошедшего. Также журналисты направили запрос в администрацию Радужного.

Ранее на Кубани подростки 12, 13 и 16 лет организовали военно-полевой клуб, где не менее шести раз надругались над тремя восьмилетними школьниками. Родителям пострадавших стало известно об издевательствах над детьми, когда брат одного из пострадавших мальчиков увидел, как в клубе выглядят наказания. При этом о происходящем знала мать одного из обвиняемых.