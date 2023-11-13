Умные часы спасли жизнь женщины

В США женщина вовремя обратилась в больницу благодаря предупреждению умных часов

Жительница США своевременно обратилась за медицинской помощью и спасла свою жизнь благодаря предупреждению умных часов Apple Watch. Об этом сообщает KSWO-TV.

Джудит Лубки из города Лотон, штат Оклахома, рассказала, что однажды утром в 2021 году умные часы уведомили ее о нарушении сердечного ритма. Женщина решила, что это произошло из-за стресса, который она испытывала в связи с потерей мужа. Лубки отправилась на работу, где сообщила начальнику о своем состоянии. Она призналась, что думала отложить визит к врачу, однако начальник и коллеги настояли, чтобы она незамедлительно отправилась в больницу.

В медицинском учреждении у женщины диагностировали диабет и критически высокий уровень сахара в крови. Лубки заявила, что если бы она вовремя не обратилась за медицинской помощью, то могла бы не выжить. «Я бы просто решила, что чувствую себя плохо из-за всего происходящего и доберусь до врача, когда смогу», — утверждает она.

Когда женщина осознала, в какой опасной ситуации оказалась, то решила написать письмо с благодарностью руководителю Apple Тиму Куку. Генеральный директор компании в тот же день ответил Лубки. Он был рад, что благодаря умным часам она своевременно обратилась к врачам. «Теперь я буду всегда пользоваться умными часами... Они действительно спасли мне жизнь», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что съеденный тайком пирог спас жизнь жительнице Великобритании. Женщина съела хлебобулочное изделие, смахнула крошки с груди и обнаружила опухоль.

