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12:23, 13 ноября 2023Бывший СССР

Влияние погоды на боевые действия в зоне СВО оценили

Военный эксперт Кнутов допустил снижение активности боевых действий в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) возможно снижение интенсивности боевых действий из-за сокращения использования беспилотников. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Так он оценил влияние погоды на ход боевых действий.

«В начале дожди приведут к снижению интенсивности боев: в таких условиях дроны летать не могут, а, значит, затрудняются разведка, корректировка огня артиллерии, ведь определить местонахождение противника без дронов сложно. В плохую погоду могут летать только беспилотники самолетного типа: у них герметичный корпус, специальное стекло, но они очень дорогие, потому их применение ограничено», — сказал Кнутов.

По мере прекращения сезона дождей и промерзания земли, по словам Кнутова, у военных появится возможность наступления и маневрирования. Также снова актуальным станет использование беспилотников для осуществления разведки и корректировки огня.

«Бои усилятся. В приоритете в итоге окажется тот, у кого больше беспилотников и на чьей стороне преимущество в артиллерии», — считает военный эксперт.

Ранее киевский военный эксперт Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут серьезное наступление под Купянском. Аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.

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