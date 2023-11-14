Подсчитаны средние расходы на супружескую измену

Супружеская измена в среднем обходится любовникам в 4657 евро в месяц. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Типичные расходы подсчитала компания Ashley Madison, которая разрабатывает популярное приложения для знакомств, рассчитанное на женатых людей. В Испании им пользуются 1,7 миллиона человек — это больше, чем во Франции, Италии или Германии.

4657 евро в месяц стоит супружеская измена по оценке Ashley Madison

По оценке Ashley Madison, больше всего денег уходит на гостиничные номера, которые любовники снимают для свиданий. Эта статья расходов достигает 1944 евро в месяц. На рестораны тратится в среднем 818 евро в месяц, на подарки — 408 евро в месяц, на уход за собой — 600 евро в месяц. Чтобы у законных супругов не возникло подозрений, изменники дарят им цветы или подарки. Это еще 640 и 351 евро в месяц соответственно.

В 2019 году сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу обнаженные мужчина и женщина были привязаны к дереву в наказание за супружескую измену. Возле обнаженной пары собралась толпа.