Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 14 ноября 2023Из жизни

Подсчитаны средние расходы на супружескую измену

Фото: Unsplash

Супружеская измена в среднем обходится любовникам в 4657 евро в месяц. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Типичные расходы подсчитала компания Ashley Madison, которая разрабатывает популярное приложения для знакомств, рассчитанное на женатых людей. В Испании им пользуются 1,7 миллиона человек — это больше, чем во Франции, Италии или Германии.

4657
евро в месяц

стоит супружеская измена по оценке Ashley Madison

По оценке Ashley Madison, больше всего денег уходит на гостиничные номера, которые любовники снимают для свиданий. Эта статья расходов достигает 1944 евро в месяц. На рестораны тратится в среднем 818 евро в месяц, на подарки — 408 евро в месяц, на уход за собой — 600 евро в месяц. Чтобы у законных супругов не возникло подозрений, изменники дарят им цветы или подарки. Это еще 640 и 351 евро в месяц соответственно.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

В 2019 году сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу обнаженные мужчина и женщина были привязаны к дереву в наказание за супружескую измену. Возле обнаженной пары собралась толпа.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь. Кто такой Ян Суханов и чем он запомнится Родине?

      Стало известно о поддержке Израилем помощи Газе в пакете безопасности США

      В России предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

      Известный модельер продаст дом с многомиллионной скидкой

      Женщина решила развестись с мужем из-за комментария после 14 лет отношений

      Российские военные нанесли удары по живой силе «Азова»

      В России рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

      Стало известно о готовности Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

      Россиянин побывал в Северной Корее и удивился ценам в местных магазинах

      На Украине рассказали об опасных последствиях политики Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости