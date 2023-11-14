Подсчитаны средние расходы на супружескую измену
Супружеская измена в среднем обходится любовникам в 4657 евро в месяц. Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Типичные расходы подсчитала компания Ashley Madison, которая разрабатывает популярное приложения для знакомств, рассчитанное на женатых людей. В Испании им пользуются 1,7 миллиона человек — это больше, чем во Франции, Италии или Германии.
стоит супружеская измена по оценке Ashley Madison
По оценке Ashley Madison, больше всего денег уходит на гостиничные номера, которые любовники снимают для свиданий. Эта статья расходов достигает 1944 евро в месяц. На рестораны тратится в среднем 818 евро в месяц, на подарки — 408 евро в месяц, на уход за собой — 600 евро в месяц. Чтобы у законных супругов не возникло подозрений, изменники дарят им цветы или подарки. Это еще 640 и 351 евро в месяц соответственно.
В 2019 году сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу обнаженные мужчина и женщина были привязаны к дереву в наказание за супружескую измену. Возле обнаженной пары собралась толпа.