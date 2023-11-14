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14:04, 14 ноября 2023Среда обитания

«Барби-озеро» появилось на Гавайях

На Гавайях из-за засухи появилось ярко-розовое озеро

Кадр: видео Tiffany Rose / Maui Accommodations Guide / ABC7

На гавайском острове Мауи появилось «Барби-озеро» — вода в водоеме национального заповедника дикой природы «Кеалия Понд» окрасилась в ярко-розовый цвет. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники заповедника рассказали, что за 70 лет наблюдений не видели, чтобы озеро приобретало такой оттенок. Первоначально специалисты связывали явление с цветением токсичных водорослей. Однако лабораторные тесты показали, что всему виной галобактерии — одноклеточные организмы, которые размножаются и обитают в водоемах с высоким содержанием соли.

Сейчас соленость озера в два раза выше, чем у морской воды, отметили специалисты. Ситуацию усугубляет засуха на Мауи — из-за долгого отсутствия дождей в водоем перестали впадать ручьи, которые вымывали соль.

Ранее токсичное «Барби-озеро» нашли в подмосковной Балашихе. Водоем находится в лесу деревни Новая, за местным кладбищем. По словам жителей, причиной загрязнения озера мог стать находящийся рядом несанкционированный полигон.

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      Нина Ташевская
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