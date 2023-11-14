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19:19, 14 ноября 2023Мир

Боррель высказался о шансах Украины на победу

Боррель заявил, что не знает и не должен знать о шансах Украины на победу

Фото: Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не знает и не должен знать о шансах Украины на победу в конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

«Слушайте, главнокомандующий украинской армией знает ситуацию лучше меня, я не буду обсуждать с ним ситуацию на поле боя. Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет», — сказал Боррель.

Он также отметил, что его работа заключается в поддержке украинской армии. Кроме того, глава евродипломатии подчеркнул, что воюют украинцы, а не Европейский союз.

Ранее Боррель отказался говорить о последствиях возможного сокращения помощи для Украины. По его словам, он не астролог и не будет заниматься спекуляциями по поводу возможного сокращения поддержки Киева со стороны США.

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      Виктория Кондратьева
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