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14:14, 14 ноября 2023Моя страна

Дагестанская команда победила в хакатоне по ИИ

Команда из Дагестана победила в хакатоне «Цифровой прорыв»

Фото: Whyframe / Shutterstock / Fotodom

Команда из Дагестана победила в хакатоне по искусственному интеллекту «Цифровой прорыв» в СКФО. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации руководителя региона.

«Команда «Longterm_dev» победила в кейсе от Минпромторга России. Министерство поставило задачу перед участниками по мониторингу опасных зон на промышленном предприятии», — говорится в сообщении. Отмечается, что коллектив из Дагестана справился с задачей лучше всех.

По словам участников, это для них седьмой хакатон. «Как всегда, организация соревнования на высшем уровне. Спасибо огромное и организаторам, и кейсодержателям, экспертам, трекерам, которые поддерживали нас на протяжении всего этого хакатона. Мы впервые заняли первое место, а сейчас готовимся к Международному хакатону», — рассказала Сабина Магомедова.

Международный хакатон пройдет в Москве с 23 по 26 ноября. Участников ждут призовой фонд в 10 миллионов рублей.

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