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02:36, 14 ноября 2023Забота о себе

Диетолог объяснила главный принцип здорового питания

Врач Кондратенко: главным правилом здорового питания является баланс в рационе

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко заявила, что главным принципом здорового питания является баланс белков, жиров, углеводов и витаминов. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По ее словам, человеку для нормальной жизни необходима энергия. Ее главным источником которой являются углеводы, они должны составлять 50 процентов от суточной калорийности пищи, уточнила специалист. При этом это не должна быть кондитерская продукция в виде тортов и пирожных, отметила она. «Преимущественно важны долгие углеводы и желательно с умеренным или низким гликемическим индексом», — пояснила она.

Кондратенко добавила, что отказ некоторых людей от жиров является ошибочным. По ее словам, они должны составлять не менее 30 процентов от суточной калорийности рациона. Кроме того, диетолог призвала потреблять необходимое количество белка в сутки. Она уточнила, что для мужчин этот показатель в среднем равен 120 граммов в сутки, для женщин — 90-100 граммов.

Ранее врачи назвали физические нагрузки и обезвоживание причиной внезапной остановки сердца у молодых людей. Внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом образе жизни, но в группе повышенного риска находятся мужчины старше 40 лет.

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      Марина Совина
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