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09:55, 14 ноября 2023Мир

Минфин Германии одобрил увеличение помощи Украине

Spiegel: Минфин Германии одобрил увеличение помощи Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Минфин Германии одобрил увеличение помощи Украине, поскольку, по данным Минобороны, на закупку оружия для республики в следующем году не хватает 5,2 миллиарда евро. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на документ Федерального министерства финансов.

Помощь Украине будет оплачиваться не из обычного бюджета министерства обороны, а из специального фонда, не имеющего четкого ведомственного распределения. Средства предназначены не только для поддержки Киева, но и для «возврата материалов бундесвера, которые были переданы Украине». Пока на подготовку украинских Вооруженных сил выделено 4 миллиарда евро, но к этой сумме в дальнейшем будут добавлены еще 2 миллиарда евро в качестве ассигнований на выполнение обязательств.

Во внутреннем письме от сентября 2023 года Минобороны ФРГ перечислило множество позиций, покупка которых запланирована, но еще не согласована по контракту из-за отсутствия денежных средств. Отмечается, что 935 миллионов евро потребуется на защитное и специальное оборудование, 880 миллионов евро на противовоздушную оборону и еще 675 миллионов евро на боевые бронированные машины.

Газета обращает внимание, что из документов финансового отдела неясно, откуда берутся дополнительные денежные средства для нужд ведомства. По имеющимся сведениям издания, 4 миллиарда евро могут быть взяты из неиспользованного резерва для беженцев, обсуждается также вопрос о фондах Евросоюза.

Ранее стало известно, что власти Германии намерены вдвое увеличить помощь Украине в 2024 году. Она составит восемь миллиардов евро. Ожидается, что на этой неделе бюджетный комитет Бундестага, или нижней палаты парламента, одобрит дополнительные 4 миллиарда евро, что увеличит расходы Германии на оборону до 2,1 процента ВВП в 2024 году.

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      Анжелика Бережная
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